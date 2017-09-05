Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بن نفسم ايله مصالحه ايتمه‌مشم. چونكه تربيه ايتمه‌مشم. بنم بوينمده ويا قوينمده بر عقرب بولونديغنى برى سويله‌سهويا گوسترسه، اوندن طاريلمق دگل، بلكهممنون اولمق لازم گلير. Nurdan Katreler Ben nefsim ile musalâha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse, ondan darılmak değil, belki memnun olmak lâzım gelir. Mektubat, s. 79

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