Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دنيا مسافرخانه‌سنڭ صفاسنى چوق گوردم؛آزيجق جفاسنى گورسه‌م، ينه شكر ايدرم. Nurdan Katreler Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm; azıcık cefasını görsem, yine şükrederim. Mektubat, s. 81

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