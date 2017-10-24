Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دنيانڭ فسادينى صلاحه چويرن و گناهلردن و شركدن قورتاران وسياست و حاكميتِ دنيايى تبديلايدن، محمّدِ عربى عليه الصلاة والسلامدن باشقه كيم گلمش؟ Nurdan Katreler Dünyanın fesadını salâha çeviren ve günahlardan ve şirkten kurtaran ve siyaset ve hâkimiyet-i dünyayı tebdil eden, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmdan başka kim gelmiş? Mektubat, s. 206

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