Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عجبا عموم إنسانلرى بردن حقيقته دعوت ايدن و هر خبرينى وحيدنويرن و جبرائيلدنايشيتديگنى سويله‌ين و قيامت و آخرتدن تفصيلاً خبرويرن، محمّدِ عربى عليه الصلاةوالسلامدن باشقه كيمدر؟

Nurdan Katreler Acaba umum insanları birden hakikate davet eden ve her haberini vahiyden veren ve Cebrail’den işittiğini söyleyen ve kıyamet ve ahiretten tafsilen haber veren, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmdan başka kimdir? Mektubat, s. 206

Okunma Sayısı: 472

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.