Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنجيلڭ بر يرنده، عيسى عليه السلام ديمش: “بن گيده‌جگم، تا دنيانڭ رئيسى گلسين.” عجبا حضرتِ عيسى عليه السلامدن صوڭره دنيانڭ رئيسى اولاجق و حق و باطلى فرقو تمييز ايدوب حضرتِ عيسى عليه السلامڭ يرنده إنسانلرى إرشاد ايده‌جك، رسولِ أكرم عليه الصلاة والسلامدن باشقه كيم گلمشدر؟ Nurdan Katreler İncil’in bir yerinde, İsa Aleyhisselâm demiş: “Ben gideceğim, tâ Dünyanın Reisi gelsin.” Acaba Hazret-i İsa Aleyhisselâmdan sonra dünyanın reisi olacak ve hak ve bâtılı fark ve temyiz edip Hazret-i İsa Aleyhisselâmın yerinde insanları irşad edecek, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan başka kim gelmiştir? Mektubat, s. 207

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