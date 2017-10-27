Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسولِ أكرم عليه الصلاة والسلامڭقرآندن صوڭره أڭ بيوك معجزه‌سى، كندى ذاتيدر. يعنى اونده إجتماع ايتمش أخلاقِ عاليه‌در كه، هر بر خصلتده أڭ يوكسك طبقه‌ده اولديغنه، دوست و دشمن إتّفاق ايدييورلر.

Nurdan Katreler Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Kur’ân’dan sonra en büyük mu’cizesi, kendi zatıdır. Yani onda içtima etmiş ahlâk-ı âliyedir ki, her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna, dost ve düşman ittifak ediyorlar.

Mektubat, s. 217

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