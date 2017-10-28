Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر پك بيوك و دوست و دشمنله مصدّق بر معجزۀِ أحمديه (ع‌ص‌م) شريعتِ كبراسيدر كه، نه مِثلى گلمش و نه ده گله‌جك. Nurdan Katreler Pek büyük ve dost ve düşmanla musaddak bir mu’cize-i Ahmediye (asm), Şeriat-ı Kübrasıdır ki, ne misli gelmiş ve ne de gelecek. Mektubat, s. 217

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