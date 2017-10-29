Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسولِ أكرم عليه الصلاة والسلام، ناصلكه أرض أهاليسنه إنشقاقِ قمر معجزه‌سنى گوسترمش؛ اويله ده، سماوات أهاليسنه معراج معجزۀِأكبرينى گوسترمشدر. Nurdan Katreler Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nasıl ki arz ahalisine inşikak-ı kamer mu’cizesini göstermiş; öyle de, semavat ahalisine, Mi’rac mu’cize-i ekberini göstermiştir. Mektubat, s. 217

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