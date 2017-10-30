Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسولِ أكرم عليه الصلاة والسلامڭ أڭ بيوك و أبدى و يوزر دلائلِنبوّتى جامع و قرق وجهله إعجازى إثبات ايديلمش بر معجزه‌سى دخى قرآنِ حكيمدر

Nurdan Katreler Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın en büyük ve ebedî ve yüzer delâil-i nübüvveti câmi’ ve kırk vecihle i’cazı ispat edilmiş bir mu’cizesi dahi Kur’ân-ı Hakîm’dir.

Mektubat, s. 217

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