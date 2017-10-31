Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر آز سوزدن و گورولتيدن متأثّر اولانخسته‌لره و سكراتده اولانلره قارشى،قرآنڭ زمزمه‌سى و صداسى، زمزمصويى گبى اونلره خوش و طاتلى گلديگى جهتله، بر نوع إعجازينى اونلره ده إحساس ايدر. Nurdan Katreler Az sözden ve gürültüden müteessir olan hastalara ve sekeratta olanlara karşı, Kur’ân’ın zemzemesi ve sedası, zemzem suyu gibi onlara hoş ve tatlı geldiği cihetle, bir nevi i’cazını onlara da ihsas eder. Mektubat, s. 220

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