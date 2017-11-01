Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنده‌كى لطائفِ بلاغت و مزاياىِ معانى، قدرتِ بشرڭ فوقنده‌در Nurdan Katreler Kur’ân’daki letaif-i belâgat ve mezâyâ-yı maânî, kudret-i beşerin fevkindedir. Mektubat, s. 225

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