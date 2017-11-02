Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنِ حكيمڭ جمله‌لرى، كلمه‌لرى بربرينه باقار. بعض اولور، بر كلمه اون يره باقار؛ اونده، اون نكتۀِ بلاغت، اون مناسبت بولونويور. Nurdan Katreler Kur’ân-ı Hakîm’in cümleleri, kelimeleri birbirine bakar. Bazı olur, bir kelime on yere bakar; onda, on nükte-i belâgat, on münasebet bulunuyor. Mektubat, s. 225

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