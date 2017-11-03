Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أهلِ حقيقتڭ چوق ايلرى گيدن بر قسمى، قرآنڭ كلماتنده پك چوق مناسباتىو سائر آيتلره، جمله‌لره باقان وجوهلرى، علاقه‌لرى گوسترمشلر

Nurdan Katreler Ehl-i hakikatin çok ileri giden bir kısmı, Kur’ân’ın kelimatında pek çok münasebatı ve sair ayetlere, cümlelere bakan vücuhları, alâkaları göstermişler. Mektubat, s. 226

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