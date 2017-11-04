Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر علماءِ علمِ حروف، بر حرفِ قرآنده، بر صحيفه قدر أسرارى، أهلنه بيان ايده‌رك إثبات ايتمشلر Nurdan Katreler Ulema-i ilm-i huruf, bir harf-i Kur’ân’da bir sahife kadar esrarı, ehline beyan ederek ispat etmişler. Mektubat, s. 226

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