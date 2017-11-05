Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنِ معجز البيان عصرلرى،مشربلرى، مسلكلرى مختلف اولان أنبيانڭ، أوليانڭ، موحّدينڭكتابلرينڭ سرِّ إجماعنى جامعدر

Nurdan Katreler Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan asırları, meşrebleri, meslekleri muhtelif olan enbiyanın, evliyanın, muvahhidînin kitaplarının sırr-ı icmaını câmi’dir. Mektubat, s. 227

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