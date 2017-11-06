Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن هم إنس، هم جنّ، هم مَلگڭ مقبولى و مرغوبيدر كه؛ اوقونديغى وقت اونلر إشتياقله پروانه گبى أطرافنه طوپلانيورلر Nurdan Katreler Kur’ân, hem ins, hem cin, hem meleğin makbulü ve mergubudur ki, okunduğu vakit, onlar iştiyakla pervane gibi etrafına toplanıyorlar. Mektubat, s. 228

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