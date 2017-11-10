Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ مرتبۀِ إرشادنده اويله برگنيشلك وار كه، بر تك درسنده، حضرتِ جبريل (ع‌س)، بر طِفلِ نَوْرَسيده ايله اوموز اوموزه او درسى دينلر، حصّه‌لرينى آليرلر

Nurdan Katreler Kur’ân’ın mertebe-i irşadında öyle bir genişlik var ki, bir tek dersinde, Hazret-i Cibril (as), bir tıfl-ı nevresîde ile omuz omuza o dersi dinler, hisselerini alırlar. Mektubat, s. 229

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