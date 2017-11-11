Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ ايچنده اويله بر گوز وار كه، بتون كائناتى گورور، إحاطه ايدر و بر كتابڭ صحيفه‌لرى گبى كائناتى گوز اوڭنده طوتار، طبقاتنى و عالملرينى بيان ايدر Nurdan Katreler Kur’ân’ın içinde öyle bir göz var ki, bütün kâinatı görür, ihata eder ve bir kitabın sahifeleri gibi kâinatı göz önünde tutar, tabakatını ve âlemlerini beyan eder. Mektubat, s. 229

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