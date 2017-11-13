Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر محمّدِ عربى عليه الصلاةوالسلام، وحدانيتِ إلٰهيه‌نڭ وسعادتِ أبديه‌نڭ أڭ پارلاق بر دليلىو أڭ قطعى بر برهانيدر Nurdan Katreler Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, vahdaniyet-i İlâhiyenin ve saadet-i ebediyenin en parlak bir delili ve en kat’î bir bürhanıdır. Mektubat, s. 230

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