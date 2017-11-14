Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مَلك، جنّ و بشرڭ سيّدى اولان ذات (ع‌ص‌م)، شو كائنات آغاجنڭ أڭ منوّر و مكمّل ميوه‌سى و رحمتِإلٰهيه‌نڭ تمثاليدر

Nurdan Katreler Melek, cin ve beşerin seyyidi olan zat (asm), şu kâinat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i İlâhiyenin timsalidir. Mektubat, s. 232

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