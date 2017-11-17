Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سطحِ أرض بر مسجد، مكّه بر محراب، مدينه بر منبر؛ اوبرهانِ باهر اولان پيغمبريمزعليه الصلاة والسلام بتون أهلِايمانه إمام، بتون إنسانلره خطيب

Nurdan Katreler Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber; o bürhan-ı bâhir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip. Mektubat, s. 236

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