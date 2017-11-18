Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر پيغمبريمز (ع.ص.م) ألنده معجزنمابر كتاب، لساننده حقائق‌آشنا بر خطاب، بتون بنى آدمه، بلكه جنّ و إنسه ومَلگه، بلكه بتون موجوداته قارشى برخطبۀِ أزليه‌يى تبليغ ايدييور

Nurdan Katreler Peygamberimiz (asm), elinde mu’ciznüma bir kitap, lisanında hakaik-âşinâ bir hitap, bütün benî Âdeme, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Mektubat, s. 237

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