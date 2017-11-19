Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر پيغمبريمز (ع.ص.م) بتون عقولىحيرت ايچنده مشغول ايدن اوچ مشكل و مدهش سؤالِ عظيم اولان “نه‌جيسڭ؟ نره‌دن گلييورسڭ؟ نره‌يه گيدييورسڭ؟” سؤاللرينه مقنع، مقبول جواب ويرر

Nurdan Katreler Peygamberimiz (asm), bütün ukùlü hayret içinde meşgul eden üç müşkül ve müthiş sual-i azîm olan “Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?” suallerine muknî, makbul cevap verir. Mektubat, s. 237

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