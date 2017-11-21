Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حق آلداتماز، حقيقت‌بين آلدانماز. حق اولان مسلگى حيله‌دن مستغنيدر؛ حقيقت‌بين گوزينه خيالڭ نه حدّى وار كه حقيقت گورونسون، آلداتسين؟ Nurdan Katreler Hak aldatmaz, hakikatbin aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstağnidir; hakikatbinin gözüne hayalin ne haddi var ki hakikat görünsün, aldatsın? Mektubat, s. 239

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