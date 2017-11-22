Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مخزنِ معجزات و معجزۀِ كبرااولان قرآنِ حكيم، نبوّتِأحمديه (ع‌ص‌م) ايله وحدانيتِإلٰهيه‌يى او درجه قطعى إثبات ايدييور كه، باشقه برهانه حاجت بيراقمييور

Nurdan Katreler Mahzen-i mu’cizat ve mu’cize-i kübra olan Kur’ân-ı Hakîm, nübüvvet-i Ahmediye (asm) ile vahdaniyet-i İlâhiyeyi o derece kat’î ispat ediyor ki, başka bürhana hacet bırakmıyor. Mektubat, s. 243

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