23 Kasım 2017, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
ربّمزى بزه تعريف ايدن قرآنِحكيم، شو كتابِ كبيرِ كائناتڭبر ترجمۀِ أزليهسىدر
Nurdan Katreler
Rabbimizi bize tarif eden Kur’ân-ı Hakîm, şu kitab-ı kebîr-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesidir.
Mektubat, s. 243
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