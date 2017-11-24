Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن هم بر كتابِ ذكر، هم بر كتابِ دعا، هم بر كتابِ دعوت اولديغندن ايچنده تكرار مستحسندر، بلكه ألزم و أبلغدر. Nurdan Katreler Kur’ân hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan içinde tekrar müstahsendir, belki elzem ve eblâğdır. Mektubat, s. 244

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