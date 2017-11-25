Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ذكرڭ شأنى، تكرار ايله تنويردر؛ دعانڭ شأنى، ترداد ايله تقريردر؛ أمر و دعوتڭ شأنى، تكرار ايله تأكيددر. Nurdan Katreler Zikrin şe’ni, tekrar ile tenvirdir; duanın şe’ni, terdad ile takrirdir; emir ve davetin şe’ni, tekrar ile te’kiddir. Mektubat, s. 244

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