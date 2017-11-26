Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أڭ مهمّ مقاصدِ قرآنيه أكثر اوزونسوره‌لرده درج ايديله‌رك، هر بر سورهبر كوچك قرآن حكمنه گچمش. Nurdan Katreler En mühim makàsıd-ı Kur’âniye ekser uzun surelerde derc edilerek, her bir sure bir küçük Kur’ân hükmüne geçmiş. Mektubat, s. 244

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