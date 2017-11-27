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27 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Nurdan Katreler

27 Kasım 2017, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

جسمانى إحتياج گبى، معنوى حاجات دخى مختلفدر. بعضسنه إنسان هر نَفَسمحتاج اولور: جسمه هوا، روحه هو گبى. بعضسنه هر ساعت: بسم اﷲ گبى و هكذا.

Nurdan Katreler

Cismanî ihtiyaç gibi, manevî hâcât dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur: Cisme hava, ruha Hû gibi. Bazısına her saat: Bismillâh gibi ve hakeza.

Mektubat, s. 244

Okunma Sayısı: 86
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