Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جسمانى إحتياج گبى، معنوى حاجات دخى مختلفدر. بعضسنه إنسان هر نَفَسمحتاج اولور: جسمه هوا، روحه هو گبى. بعضسنه هر ساعت: بسم اﷲ گبى و هكذا. Nurdan Katreler Cismanî ihtiyaç gibi, manevî hâcât dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur: Cisme hava, ruha Hû gibi. Bazısına her saat: Bismillâh gibi ve hakeza. Mektubat, s. 244

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