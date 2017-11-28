Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن مؤسّسدر، بر دينِ مبينڭأساساتيدر و شو عالمِ إسلاميتڭ تمللريدر و حياتِ إجتماعيۀِبشريه‌يى دگيشديروب، مختلف طبقاتڭ مكرّر سؤاللرينه جوابدر. مؤسِّسه،تثبيت ايتمك ايچون تكرار لازمدر. Nurdan Katreler Kur’ân, müessistir, bir Din-i Mübinin esâsâtıdır ve şu âlem-i İslâmiyet’in temelleridir ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi değiştirip, muhtelif tabakatın mükerrer suallerine cevaptır. Müessise, tesbit etmek için tekrar lâzımdır. Mektubat, s. 244

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