Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فلسفى مسئله‌لرڭ شعشعۀِ صوريسنه آلدانوب، قرآنڭ غايت معجزنمابياننه قارشى حرمتسزلك ايتمه. Nurdan Katreler Felsefî meselelerin şaşaa-i sûriyesine aldanıp, Kur’ân’ın gayet mu’ciznüma beyanına karşı hürmetsizlik etme. Mektubat, s. 244

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