Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خالقِ عالمڭ نهايت كمالده‌كى جمالنى بر واسطه ايله مقتضاىِ حكمت و حقيقت اولارق گوسترمك ايسته‌مسنه مقابل؛ أڭ گوزل بر صورتده گوستريجى و تعريف ايديجى، بِالبداهه ينه او ذاتدر (ع‌ص‌م). Nurdan Katreler Hâlık-ı Âlem’in nihayet kemâldeki cemalini bir vasıta ile mukteza-i hikmet ve hakikat olarak göstermek istemesine mukabil; en güzel bir surette gösterici ve tarif edici, bilbedahe yine o zattır (asm). Mektubat, s. 253

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