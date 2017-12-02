Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر او ذات (ع‌ص‌م) اويله بر شريعت، بر إسلاميت، بر عبوديت، بر دعا، بر دعوت، بر ايمانايله ميدانه چيقمش كه، اونلرڭ نه مِثلىوار نه ده اولور. Nurdan Katreler O zat (asm) öyle bir Şeriat, bir İslâmiyet, bir ubudiyet, bir dua, bir davet, bir iman ile meydana çıkmış ki, onların ne misli var ne de olur. Mektubat, s. 258

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