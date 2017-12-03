Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اُمّى بر ذاتده (ع‌ص‌م) ظهور ايدن او شريعت، اون درت عصرى و نوعِ بشرڭ خُمسنى، عادلانه، حقّانيت اوزره،مدقّقانه حدسز قانونلريله إدارهايتمه‌سى أمثال قبول ايتمز. Nurdan Katreler Ümmî bir zatta (asm) zuhur eden o Şeriat, on dört asrı ve nev-i beşerin humsunu, âdilâne, hakkaniyet üzere, müdakkikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Mektubat, s. 258

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