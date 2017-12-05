Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أنبيا عليهم السلامڭ طوغريلقلرينهو پيغمبر اولمالرينه مدار اولاننه قدر قدسى صفتلر، معجزه‌لر و وظيفه‌لر وارسه، او ذاتده أڭ ايلريده اولديغى تاريخجه مصدّقدر. Nurdan Katreler Enbiya aleyhimüsselâmın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kudsî sıfatlar, mu’cizeler ve vazifeler varsa, o zatta (asm) en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Mektubat, s. 259

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