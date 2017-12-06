Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

كائنات، كندينى ايجاد و إداره و ترتيبايدن و تصوير و تقدير و تدبير ايله، برسراى گبى، بر كتاب گبى، بر سرگى گبى، بر تماشاگاه گبى تصرّف ايدن صانعنهو كاتبنه و نقّاشنه دلالت ايدر.

Nurdan Katreler

Kâinat, kendini icad ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile, bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşagâh gibi tasarruf eden Sâniine ve Kâtibine ve Nakkaşına delâlet eder.

Mektubat, s. 260