Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قطعيًا بيل كه، خلقتڭ أڭ يوكسك غايه‌سى و فطرتڭ أڭ يوجه نتيجه‌سى ايمانِبِاﷲدر. و إنسانيتڭ أڭ عالى مرتبه‌سىو بشريتڭ أڭ بيوك مقامى، ايمانِبِاﷲ ايچنده‌كى معرفت اﷲدر. Nurdan Katreler Kat’iyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki marifetullahtır. Mektubat, s. 264

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