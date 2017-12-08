Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون حقيقى سعادت و خالص سُرورو شيرين نعمت و صافى لذّت، ألبته معرفت اﷲ و محبّت اﷲده‌در؛اونلر، اونسز اولاماز. Nurdan Katreler Bütün hakikî saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve sâfî lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır; onlar, onsuz olamaz. Mektubat, s. 265

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