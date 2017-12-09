Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حقّى طانييان و سَون، نهايتسز سعادته، نعمته، أنواره، أسراره، يا بِالقوّه ويا بِالفعل مظهردر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hakkı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara, ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır. Mektubat, s. 266

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