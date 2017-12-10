Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اﷲ بردر. باشقه شيلره مراجعت ايدوب يورولمه، اونلره تذلّل ايدوب منّت چكمه، اونلره تملّق ايدوب بوين أگمه، اونلرڭ آرقه‌سنه دوشوب زحمت چكمه، اونلردن قورقوب تيتره‌مه. Nurdan Katreler Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Mektubat, s. 266

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