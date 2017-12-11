Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سلطانِ كائنات بردر، هر شيئڭ آناختارى اونڭ ياننده، هر شيئڭ ديزگينى اونڭ ألنده‌در، هر شى اونڭ أمريله حلّ ايديلير. اونى بولسه‌ڭ، هر مطلوبڭى بولدڭ؛ حدسز منّتلردن، قورقولردن قورتولدڭ. Nurdan Katreler Sultan-ı Kâinat birdir, her şeyin anahtarı Onun yanında, her şeyin dizgini Onun elindedir, her şey Onun emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlûbunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Mektubat, s. 266

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