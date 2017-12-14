Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بيهوده إضطرابه دوشوب عذاب چكمه. ملك باشقه‌سنڭدر. او مالك، هم قديردر،هم رحيمدر. قدرتنه إستناد ايت؛رحمتنى إتهام ايتمه. كدرى بيراق،كيفڭى چك؛ زحمتى آت، صفايى بول

Nurdan Katreler Beyhude ıztıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O Malik, hem Kadîr’dir, hem Rahîm’dir. Kudretine istinad et; rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek; zahmeti at, safayı bul. Mektubat, s. 267

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