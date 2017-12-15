Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر معنًا سَوْديگڭ و علاقه‌دار اولديغڭ و پريشانيتندن متأثّر اولديغڭ و إصلاح ايده‌مديگڭ شو كائنات، بر قديرِ رحيمڭ ملكيدر. ملكى صاحبنه تسليم ايت، اوڭا بيراق؛ جفاسنى دگل، صفاسنى چك. Nurdan Katreler Manen sevdiğin ve alâkadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kâinat, bir Kadîr-i Rahîm’in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, Ona bırak; cefasını değil, safasını çek. Mektubat, s. 267

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