Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دهشت آلديغڭ زمان، إبراهيم حقّى گبى “مولا گوره‌لم نيلر، نيلرسه گوزل أيلر” دى، پنجره‌لردن سير ايت، ايچلرينه گيرمه Nurdan Katreler Dehşet aldığın zaman, İbrahim Hakkı gibi “Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler” de, pencerelerden seyret, içlerine girme. Mektubat, s. 267

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