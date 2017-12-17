Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أى إنسان! نعمتڭ زوالندن ألم چكمه. چونكه رحمت خزينه‌سى توكنمز. و لذّتڭ زوالنى دوشونوب، او ألمدنفرياد ايتمه. چونكه او نعمت ميوه‌سى بر رحمتِ بى‌نهايه‌نڭ ثمره‌سيدر. Nurdan Katreler Ey insan! Nimetin zevalinden elem çekme. Çünkü rahmet hazinesi tükenmez. Ve lezzetin zevalini düşünüp, o elemden feryat etme. Çünkü o nimet meyvesi bir rahmet-i bînihayenin semeresidir. Mektubat, s. 267

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