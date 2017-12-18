Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر يُحْيِى: يعنى حياتى ويرن اودر.و حياتى رزق ايله إدامه ايدن ده اودر.و لوازماتِ حياتى ده إحضار ايدن ينه اودر. و حياتڭ عالى غايه‌لرى اوڭا عائددر و مهمّ نتيجه‌لرى اوڭا باقار. Nurdan Katreler Yuhyî: Yani, hayatı veren Odur. Ve hayatı rızık ile idame eden de Odur. Ve levazımat-ı hayatı da ihzar eden yine Odur. Ve hayatın âlî gayeleri Ona aittir ve mühim neticeleri Ona bakar. Mektubat, s. 267

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