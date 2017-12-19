Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أى إنسان! حياتڭ آغير تكاليفنى اوموزيڭه آلوب زحمت چكمه. حياتڭ فناسنى دوشونوب حزنه دوشمه. يالڭز دنيوى، أهمّيتسز ميوه‌لرينى گوروب، دنيايهگليشڭدن پيشمانلق گوسترمه

Nurdan Katreler Ey insan! Hayatın ağır tekâlifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenâsını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevî, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp, dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Mektubat, s. 268

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