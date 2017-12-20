Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حياتڭ پك كثرتلى غايه‌لرى و نتيجه‌لرى وار و اوڭا عائددر. سن، او گميده بر دومنجى نفريسڭ؛ وظيفه‌ڭى گوزل گور، اجرتڭى آل، كيفڭه باق Nurdan Katreler Hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve Ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin; vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. Mektubat, s. 268

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