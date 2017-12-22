Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
موت إعدام دگل، هيچلك دگل، فنا دگل، إنقراض دگل، سونمك دگل، فراقِ أبدى دگل، عدم دگل، تصادف دگل، فاعلسز بر إنعدام دگل؛ بلكه بر فاعلِ حكيمِ رحيم طرفندن بر ترخيصدر، بر تبديلِ مكاندر
Nurdan Katreler
Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, failsiz bir in’idam değil; belki bir Fail-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır.
Mektubat, s. 268